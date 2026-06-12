Разкриха още от крепостната стена на античната Августа Траяна
Стара Загора. Нова част от крепостната стена на римския град Августа Траяна е била разкрита при спасителни проучвания на частен строеж на ул. "Димитър...
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Стара Загора. Нова част от крепостната стена на римския град Августа Траяна е била разкрита при спасителни проучвания на частен строеж на ул. "Димитър...