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Кула обръща лице към туризма

Кула обръща лице към туризма

Предлагат пакет от три крепости, които могат да се видят за ден С Кула започва България от Запад. Влизайки у нас през граничния пункт „Връшка чука",...

02 август | 21:00
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