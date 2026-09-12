Проучват над 150 обекти от древността
Ще се разкопават тракийски градове, крепости, селищни могили, терми и замъци. Започват и подводни експедиции
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Ще се разкопават тракийски градове, крепости, селищни могили, терми и замъци. Започват и подводни експедиции
Предлагат пакет от три крепости, които могат да се видят за ден С Кула започва България от Запад. Влизайки у нас през граничния пункт „Връшка чука",...
Подпомагат туризма с фонд за реставрация на паметници Държавата ще осигури 200 млн. лева за реставрация на културни паметници, които са туристическа...
Общините ще плащат наполовина, когато участват в международни изложения Хотелите да бъдат вързани в специална система с МВР и НАП. Това предложи Мини...
Археолози вадят злато и сребро от некрополите на полуострова На 60 километра северно от големия български град Варна се намира дългият и тесен нос Ка...
Българите избират родното Черноморие наесен само при добра прогноза за времето Традиционно в края на летния сезон българите са най-активни за почивка...
Над 200 млн. лева за консервация и реставрация на паметници на културата с национално значение ще се влеят в общините по оперативна програма "Региони...
След като моята скромна личност бе обект на такова внимание в последните няколко броеве на "Стандарт", не мога да не взема думата и аз. Не за да влиза...
Веселин Хаджиангелов е археолог в Самоковския музей, а отскоро и негов и.д. директор. Ръководител е на разкопките на крепостта "Цари Мали град" от пър...
Министерство на туризма ще е в помощ на бранша, каза Лиляна Павлова 600 милиона за крепости, манастири и културно-исторически атракции може да има Бъ...
Министерство на културата събира учени на форум за културното наследство
Смолян. Два нови обекта бяха включени в списъка на туристическите атракции в община Смолян. Това са средновековните крепости- Турлука над Смолян и таз...