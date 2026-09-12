Неприятна истина за кремовете срещу слънце! Ново проучване
Само 20% от тях не са опасни за кожата
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Само 20% от тях не са опасни за кожата
Горещините могат да да ги направят опасни за здравето
Синята светлина е вредна колкото слънчевата
Редовната употреба е важна за здравето на кожата, правилната функция на клетките и възстановителните процеси
Фалшивите кремове и спрейове водят до алергии, зачервяване и прегаряне на кожата
Добре е да се мажем със защитни тремове през лятото 20 минути преди да отидем на плаж
Те възстановяват водния баланс и хидратират и омекотяват кожата на тялото и ръцете
Младата и жизнена кожа е мечта за всяка жена. С новия дневен и нощен крем на REFAN „Хиалуронова киселина" кожата става по-мека, гладка и еластична, въ...
Кожата първо сама трябва да разбере дали кремът, който й предлагате, е "нейният"