Село Ореше чака милиардер от Дубай
Богаташът иска да строи кравеферма за 3000 животни, плаща кеш за най-добротоАко го излъжа, фирмата ми става негова, твърди посредникът Веселин Камбуро...
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Богаташът иска да строи кравеферма за 3000 животни, плаща кеш за най-добротоАко го излъжа, фирмата ми става негова, твърди посредникът Веселин Камбуро...
Сливен. Противниците на теглене на държавен заем трябва да отговорят на въпроса откъде ще вземат средства за погасяване на вноските на съществуващия в...
Графикът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е с три церемонии по откриване на новоизградени обекти днес. Генерала е получил покана да пререже лентата на...
Монтана. Огън изпепели 2000 бали сено от по 350 кг в кравефермата на Димитър Зоров в село Добри дол, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана....
Ако не успеем да я купим, ще ги гледаме у дома, казват от организацията
Добрич. Немската компания "Пол Аграр Къмпани" АД изгражда единствената по рода си кравеферма в тази част на Европа край генералтошевското село Красен,...