Владивосток - диамантът на руския Далечен изток
Основават града като най-източната крепост на империята На 1 ноември след близо 9 часа полет от Москва огромният "Еърбъс" каца на намиращото се на 44...
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Основават града като най-източната крепост на империята На 1 ноември след близо 9 часа полет от Москва огромният "Еърбъс" каца на намиращото се на 44...