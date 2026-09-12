Бобокови и бивш зам.-министър на съд за боклука
Внесените в Специализирания наказателен съд материали по делото са в обем от 546 тома
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Внесените в Специализирания наказателен съд материали по делото са в обем от 546 тома
Излиза и плевенският бизнесмен Николай Миховски срещу двойно по-голяма сума
Имало основания за обвиненията към Красимир Живков
Не познавам групата с боклука, твърди зам.-министърът на екологията
Красимир Живков може да се озове и за постоянно в ареста
В неделя Специализираната прокуратура ще внесе искания в Спецсъда
Живков е историк. Явно в екоминистерството могат да се правят експерименти
Министърът за пореден път отказа да коментира ареста на заместника му Красимир Живков
Мястото е 3000 кв. метра и е наследство на Живков от родителите му
По първоначална информация става дума за разследване на организирана престъпна група
Красимир Живков бил посочен от адвокатите на Нено Димов
„Асарел-Медет" АД е компания, в която производствената дейност върви редом с грижата за природата", подчерта в приветствието си към ръководството, раб...
Красимир Живков бил два мандата кмет на Правец и губернатор на София-област Красимир Живков е новият заместник-министър на околната среда и водите. Т...