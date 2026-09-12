Красимир Стойчев с драматичен разказ за 1997 г. Решаващата роля на двама мъже
Бизнесменът се среща през лятото на 1996 г.с Андрей Луканов и го предупреждава, че ако не бъде променен курсът на управление, „катастрофата е неизбежн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Красимир Стойчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бизнесменът се среща през лятото на 1996 г.с Андрей Луканов и го предупреждава, че ако не бъде променен курсът на управление, „катастрофата е неизбежн...
Ще се бори да увеличи благосъстоянието на софиянци
"Правилният подход е да се махне прокуратурата от съдебната система", каза бизнесменът
Еврото е най-хубавото, което може да ни се случи, каза бизнесменът
Според него Борисов е транзакционен тип, гледа моментната изгода, а не мисли стратегически
Младен Мутафчийски искал да прави холдинг за защита на българските интереси в ЕС
Ако в Китай някой опиташе номера на Каролев, да се разхожда, щеше да бъде разстрелян
Лотария държавна, управлението – частно, посъветва бизнесменът
Малка спечели от това 2 милиарда, нашата програма куца, каза бизнесменът
Бизнесменът Красимир Стойчев каза по време на гостуването си в сутрешния блок на bTV, че НЕК и БЕХ трябва да фалират . Както ЦСКА е във "В" група зара...