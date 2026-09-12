Шоумен изповяда голяма драма
"Жаден за живот" на Красимир Недялков трогна Варна
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"Жаден за живот" на Красимир Недялков трогна Варна
Церемонията е организирана от дизайнера Красимир Недялков
Няма как да наложим българската наука и разработки, ако не вземаме активно участие в глобални образователни мрежи
Варненският дизайнер Красимир Недялков стана модел в навечерието на 50-годишния си юбилей. Спецът, чиито тоалети са обличали Мария Илиева, Кристина Ди...
Варна. В кадри на карибски пират, на Едуард Ножицата, на Леви Кравиц и в най-любимия си образ на просяка в дрипи и на клошаря се превлъплащава моден...