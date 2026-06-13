Коронавирусът удвоил износа ни на вино за Европа
Купуват вината ни впечатлени от слабото разпространение на вируса у нас
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Купуват вината ни впечатлени от слабото разпространение на вируса у нас
Износът ни за Китай през 2019 година е достигнал 5 500 000 бутилки
Китайският пазар се сви заради коронавируса, но пробихме в 9 африкански държави, казва Красимир Коев
До края на седмицата ще изплатим 143 млн. лв., каза министър Танева 150 златни отличия за 2015 г. са спечелили българските вина на международни фести...
Двойно повече грозде ще приберат производителите спрямо реколтата от 2014 г. Това прогнозира за "Стандарт" директорът на Изпълнителната агенция по лоз...
Който иска европари за лозе, трябва да си купи право за засаждане до края на 2015 г. Новият закон за виното ще е готов до края на месеца, казва Краси...
Собствениците на винени сортове лозя трябва да побързат и да закупят права за засаждане на лозови масиви до края на тази година. Защото от следващата...