Кралското семейство прави Коледни пудинги
Кралицата е покровителка на Кралския британски легион и пудингите ще се бъдат изпратени до централните места на събиранията на "Заедно по Коледа"
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Кралицата е покровителка на Кралския британски легион и пудингите ще се бъдат изпратени до централните места на събиранията на "Заедно по Коледа"