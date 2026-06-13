Кралицата посрещна внуците на коледен обяд
Принц Уилям возеше 6-годишния Джордж на предната седалка, а Кейт пристигна с 4-годишната принцеса Шарлот и принц Луи, който вече е на година и седем м...
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Принц Уилям возеше 6-годишния Джордж на предната седалка, а Кейт пристигна с 4-годишната принцеса Шарлот и принц Луи, който вече е на година и седем м...