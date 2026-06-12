Кралица Анна с 10-а победа в алпийските ски
Световната шампионка в гигантския слалом от Вейл/Бийвър Крийк 2015 Анна Фенингер спечели днес 10-ата си победа за световната купа. Кралица Анна, както...
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Световната шампионка в гигантския слалом от Вейл/Бийвър Крийк 2015 Анна Фенингер спечели днес 10-ата си победа за световната купа. Кралица Анна, както...
Бийвър Крийк. Кралица Анна, както в Австрия се обръщат към носителката на големия кристален глобус и олимпийска шампионка от Сочи Анна Фенингер записа...