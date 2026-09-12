Легендарен футболист преминава през ада
Каква е причината?
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Каква е причината?
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Свещеникът трябва да събере 5 хил. лв. за нови протези