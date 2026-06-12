Скандал с крадена дървесина в Сливен
Истински скандал избухна след като служители на регионалната дирекция за горите в Сливен заловиха тир с ремарке, пълен с 55 кубика нелегална дървесина...
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Истински скандал избухна след като служители на регионалната дирекция за горите в Сливен заловиха тир с ремарке, пълен с 55 кубика нелегална дървесина...