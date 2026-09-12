Съдът отказа разпит на политици за тефтерчето на Златанов
Магистратите поръчаха графологична експертиза на записките на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси София. Съдът отказа да привика на разпи...
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Магистратите поръчаха графологична експертиза на записките на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси София. Съдът отказа да привика на разпи...
София. "Необходими са спешни промени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предлагаме Комисията за предотвратяване и у...
София. Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще предложи на премиера Пламен Орешарски да покани представителят на правителството...