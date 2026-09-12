Ивайло Захариев става котарак в чизми
Ивайло Захариев излиза от прикритието си заради децата
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Ивайло Захариев излиза от прикритието си заради децата
Ка нема работу, кучето и по ветърът лае, обичали да казват за безделниците "Мачък у чижме" е заглавието на приказката на Шарл Перо "Котаракът в чизми...
София. "Котаракът Шарл", чиято премиера беше преди дни в Музикалния театър, е съвременен прочит на една от любимите приказки на милиони деца, "Котарак...
Приказката "Котаракът в чизми" за първи път ще се превърне в балетен спектакъл. Това ще се случи на 29 май от 19 часа в кино "Люмиер". Представлениет...