Сензационна находка на 83 милиона години край Трън
Една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района
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Една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района
Кост от крава разпали ожесточен научен спор – коя е най-старата славянска писменост
Стилиян Петров се е наранил по време на последния мач на своя отбор "Уичъл Уондърърс" за купата. Тимът му надви "Фоли Лейн Стролърс" с 3:0, но през вт...
Бившата "Мис България" и участник в тв-шоуто "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" Ивайла Бакалова, която вчера счупи кост на крака си при една от външните мисии...