Специалист каза с какво не трябва да лекуваме ковид
Посланието на д-р Ангелова към ваксинираните е да продължават да спазват мерките
Следете всички новини, анализи и коментари за Кортикостероиди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Посланието на д-р Ангелова към ваксинираните е да продължават да спазват мерките
Използването на кортикостероиди крие по-голям риск от тромбози
Опасно е да подменяме ценностите, казва Александра Гюзелева Александра Гюзелева, една от четиримата водещи на "Денят започва с култура" по БНТ1, отно...