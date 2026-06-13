Биха третата игла на Байдън в ефир /Видео/
Президентът иска да окуражи американците да се ваксинират
Следете всички новини, анализи и коментари за Коронавирис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът иска да окуражи американците да се ваксинират
Загубата на обоняние е доста по-рядко срещан симптом, отколкото хремата
Сред 225 556 канадци рискът за диагноза COVID-19 е бил с 12% по-нисък
Вирусът се разпространява чрез огнища на коронавируса
Самоизолиралите се започнаха да украсяват домовете си с празнични ламипчки