Чистят речните корита в София
Йорданка Фандъкова инспектира готовността за реакция при топенето на снеговете
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Йорданка Фандъкова инспектира готовността за реакция при топенето на снеговете
Всички реки, които са на територията на Врачанско, са в коритата си, съобщиха за „Стандарт" от щаба за изпълнение на плана за защита при бедствията къ...
Кметовете са длъжни да почистят поречията на реките от нерегламентирани сметища. Който не го направи, ще бъде наказан с глоба. За санкциите предупреди...
Старозагорската екоинспекция е установила затлачени речни корити и в общините Ямбол, Николаево и Павел баняСтара Загора Кметовете на общините Ямбол,...