Жената на Шумахер взела съдбовно решение
Отклонила едно добро намерение на Рикардо Патрезе
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Отклонила едно добро намерение на Рикардо Патрезе
Скочи срещу присъдата на трима, изнудвали семейството й
Наричал я ангел- хранител
Емоциите се прехвърлиха към съпругата на Шуми
Ето какви медицински грижи се полагат за състезателя, който от 10 г. е на легло
Михаел винаги е искал да помага на хората, заяви Корина
Съпругата на Михаел Шумахер - Корина, е готова да плати 12 млн. евро за изграждането на възстановителен център специално за мъжа си, пише "Дейли Мейл"...