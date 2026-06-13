Корифеят Банкси изрисува Газа
Най-мистериозният графитаджия се развихри в Палестина Преди няколко седмици чуждите агенции съобщиха - Банкси е хванат. Това е псевдонимът на човека...
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Най-мистериозният графитаджия се развихри в Палестина Преди няколко седмици чуждите агенции съобщиха - Банкси е хванат. Това е псевдонимът на човека...