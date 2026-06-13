Осъдиха 11 полицаи в Афганистан, не спрели убийство
Единайсет полицаи от Афганистан бяха пратени в затвора за една година, след като не успяха да опазят живота на жена, убита от тълпа в столицата Кабул...
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Единайсет полицаи от Афганистан бяха пратени в затвора за една година, след като не успяха да опазят живота на жена, убита от тълпа в столицата Кабул...