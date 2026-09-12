Бургас в черни облаци. Какво се случва?
Пламна корабостроителница в района на Южна промишлена зона
Следете всички новини, анализи и коментари за Корабостроителница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пламна корабостроителница в района на Южна промишлена зона
На търга банката кредитор на предприятието е дала оферта от 47,5 млн. лв. Основният кредитор на "Бургаски корабостроителници" - Първа инвестиционна б...
Съдебен изпълнител ще погасява дълговете
Бургас. Инвеститорите от германската фирма "P&S Project", които имат оздравителен план за Бургаските корабостроителници, се срещнаха с вицепремиера по...
Бургас. Над 10 завода в Бургас са хлопнали кепенци отпреди 2000 година. Още толкова са спрените производства в региона. Някои от тях отдавна са разруш...
Бургас. "Уволнените корабостроители могат да получат до 1200 лева обезщетение по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при нес...
Бургас. Молове, административни центрове и жилищни сгради ще изникнат на мястото на Бургаската корабостроителница. Това предвижда новият подробен устр...
Имуществото на бургаското дружество не може да се продаде, защото е запорирано
Бургас. Незаконно уволнените работници от Бургаската корабостроителница се събраха вчера на трети пореден протест в центъра на града. Близо половина...
Обявите са пуснати в сайт на руска аукционна къща
Бургас. Уволнените бургаски корабостроители получиха вчера по една работна заплата. От фалиралото предприятие са платили на бившите си служители възна...
150 души уволнени незаконно
Бургас. Само за ден 150 работници в "Бургаски корабостроителници" АД са получили заповеди за уволнение поради съкращаване на щата, каза бургаският омб...