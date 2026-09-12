Пийте този чай и ще забравите за стомашни проблеми
Неговото влияние
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Неговото влияние
Природна рецепта за ежедневни болежки
Съществуват обаче и някои противопоказания за употребата на копър
Лосионите от копър ще помогнат при проблемна кожа
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Бъдете щедри на магданоз, босилек и копър в пролетните салати. Освен, че ще имат изключителен вкус, зелените листенца ще ви подействат добре на хранос...
Лондон. По повод твърденията за използвано химическо оръжие в Сирия и започналите дискусии на Запад за алтернативите за военна намеса в арабската стра...