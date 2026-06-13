Война в Ню Йорк заради добива на биткойн
Щатът има изобилие от изоставени инсталации за изкопаеми горива, които могат да бъдат рестартирани, за да се превърна в нов център за добив на биткойн
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Щатът има изобилие от изоставени инсталации за изкопаеми горива, които могат да бъдат рестартирани, за да се превърна в нов център за добив на биткойн
Свещеник е сред най-добрите лозари и винари в село Илинденци. Отец Георги Сарадинов от години не държи здраво само библията, но и мотиката. Божият слу...