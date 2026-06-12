Правят натовски център за Черно море във Варна
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е поставил въпроса пред НАТО
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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е поставил въпроса пред НАТО
Министърът на отбраната Николай Ненчев заяви, че координационният център на НАТО, който ще бъде в Министерството на отбраната 2, ще започне работа до...
Още от днес започва да се работи по създаването на Координационен център, който да осигури поддържането на постоянна връзка със сънародниците ни в Укр...