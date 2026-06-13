Кунева: Партиите, бламиращи конституционните промени, са излъгали гражданите
Ако има партии и депутати, които сега отлагат или се опитват да бламират процеса по конституционните промени, то те са излъгали гражданите, гласувайки...
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Ако има партии и депутати, които сега отлагат или се опитват да бламират процеса по конституционните промени, то те са излъгали гражданите, гласувайки...