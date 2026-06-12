Всичко за Константинос Асвестас

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Вот срещу икономиите

Вот срещу икономиите

Инж. Константинос Асвестас е изпълнителен директор на компанията Data Concept Bulgaria, експерт в Националната агенция за оценяване и акредитация. В...

27 януари | 5:20
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