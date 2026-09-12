Наш генерал видя как Австрия ще клекне за сухопътния Шенген
Според Константин Попов в България става много по-сигурно с влизането в Шенген
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Според Константин Попов в България става много по-сигурно с влизането в Шенген
Интересен анализ на о.р. Константин Попов
Той изтъкна, че България трябва да окаже помощ на Украйна навреме
Когато стане въпрос за война, цялото общество трябва да е готово да защитава къщите си, каза Константин Попов
От Министерството на отбраната категорично отрекоха да са изпращани на Киев наши машини
НС одобри ратификацията на договора за покупка на още осем изтребителя F-16
Доминацията на Западния свят приключва, заяви ген. Константин Попов
Законът вероятно ще бъде преразгледан в пленарната зала още в петък
Ние се интегрираме в структурите на НАТО, ние започваме да разчитаме все повече на наши стратегически съюзници, каза председателят на Комисията по отб...
Бюджетът позволява инвестиции в сектора и ефективно планиране на средствата, казва Константин Попов от ГЕРБ...
Днес след проведен разговор с министър-председателя на Република България Бойко Борисов, министърът на отбраната Николай Ненчев и началникът на отбран...
Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на генерал-лейтенант Константин Попов за началник на...
Съветът по отбрана взе решение да бъде стартирана процедура за назначаването на генерал-лейтенант Константин Попов на длъжността „Началник на отбранат...