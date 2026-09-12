Сватба в Нова. Голям шеф каза ДА (СНИМКИ)
Купонът бе на морето
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Купонът бе на морето
Константин Караджов изненадващо напусна bTV след 20 години стаж в медията и отива в конкурентната NOVA
Ани и Николаев залагат на пресметната атака, Генка и Караджов се хвърлят с репортерско "напред"
Дуетът победил по рейтинг Генка Шикерова и Константин Караджов
Дуетът на Генка Шикерова и Константин Караджов тръгна с малък гаф. Двамата от вчера вече водят "Тази сутрин" по bTV. Караджов си помисли, че е 3 септе...
Генка Шикерова и Константин Караджов ще водят сутрешния блок по бТВ