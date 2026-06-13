"Конспирацията Хазара" разплита зловещи тайни
Пловдивският автор Димитър Герганов представи новата си книга - "Конспирацията Хазара" в уютното пространство на "КнигАрт Кафе" в Пазарджик. Заглавиет...
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Пловдивският автор Димитър Герганов представи новата си книга - "Конспирацията Хазара" в уютното пространство на "КнигАрт Кафе" в Пазарджик. Заглавиет...