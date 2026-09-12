Българи обучават онлайн грузински предприемачи
Той бе избран между редица кандидати от САЩ, Индия, Беларус, Грузия, Чехия, Украйна, Румъния и България
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Той бе избран между редица кандидати от САЩ, Индия, Беларус, Грузия, Чехия, Украйна, Румъния и България
Консорциум „Българските машини за гласуване“ изрази готовност да ги произведе
Консорциумът от италианска и саудитска фирми спечели търга за изграждането
Хасково. Огромен инвеститор, който ще вложи над 100 млн.лв. очаква Димитровград. Кметът Иво Димов оповести засега само, че става въпрос за логистичен...