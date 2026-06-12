Борисов и Кралев инспектираха зала „Конгресна” във Варна
Спортният шеф посети и състезанията по ориентиране за купа „България" Премиерът Бойко Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и кметът...
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Спортният шеф посети и състезанията по ориентиране за купа „България" Премиерът Бойко Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и кметът...
Оскъпяването на реконструкцията на Двореца на културата и спорта повече от два пъти е заради несъответствие на проекта с реалното състояние на зала "К...