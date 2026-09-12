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Белезници за осем конгресмени

Белезници за осем конгресмени

Вашингтон. Осем конгресмени от Демократическата партия в САЩ са били арестувани във Вашингтон по време на протест за имиграционна реформа, предаде Си...

09 октомври | 19:40
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