Голяма победа за хора на Тръмп! Промяна в Конгреса на САЩ
Победата увеличава мнозинството на републиканците в Камарата на представителите
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Победата увеличава мнозинството на републиканците в Камарата на представителите
Украйна трябва да победи инвазията и да възстанови международно признатите си граници
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов проведе работни срещи с трима американски конгресмени във Вашингтон. С конгресмен Адерхолт от Организационн...
Вашингтон. Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ не дава еднозначен отговор на въпроса на сенатор Бърни Сандърс дали специалните служби подсл...
Вашингтон. Осем конгресмени от Демократическата партия в САЩ са били арестувани във Вашингтон по време на протест за имиграционна реформа, предаде Си...