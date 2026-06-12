Франция попречи на шестима да станат част от ИД
Френските власти за първи път конфискуваха паспортите на шестима души, които са планирали да пътуват до Сирия, за да се присъединят към джихадистите....
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Френските власти за първи път конфискуваха паспортите на шестима души, които са планирали да пътуват до Сирия, за да се присъединят към джихадистите....