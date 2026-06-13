Наследник на комита управлява Панагюрище
Всеки човек си има щастливо число. Никола Белишки смята, че за него това е това е 1. Точно на 11.11.2011 г. в 11,11 ч. встъпил в длъжност като кмет на...
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Всеки човек си има щастливо число. Никола Белишки смята, че за него това е това е 1. Точно на 11.11.2011 г. в 11,11 ч. встъпил в длъжност като кмет на...