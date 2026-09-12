Полина Карастоянова оглави Комисията по култура и медии
София. Полина Карастоянова от ПГ на Патриотичния фронт ще бъде председател на парламентарната Комисия по култура и медии в парламента. Предложението,...
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София. Полина Карастоянова от ПГ на Патриотичния фронт ще бъде председател на парламентарната Комисия по култура и медии в парламента. Предложението,...
София. Финалните разговори за това кой да оглави парламентарната комисия за култура и медии ще се проведат днес в кабинета на Цецка Цачева. Председате...
Могат да пият вино от моя череп, заяви той, след като се оттегли от поста Депутатът Слави Бинев хвърли оставка като шеф на комисията по култура в пар...
София. Екипът на културното министерството изненадващо излезе със заявката, че днес няма да се появи в 14.30 часа на заседанието на Комисията по култу...
Десетки културни дейци се събраха днес в градинката пред "Кристал", за да изразят недоволството си от председателството на депутата Слави Бинев на ком...
"Слави Бинев да е шеф на Комисията по култура е проблем по две причини – за голяма част от хората, които се занимават с култура в България, това е съз...
София. Избраха бившият евродепутат Слави Бинев да оглави парламентарната комисия по културата и медиите. Той искаше същия пост, но в комисията по евро...