Отиде си бащата на Спайдърмен и Хълк
Стан Лий издъхна на 95 години след тежка пневмония
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Стан Лий издъхна на 95 години след тежка пневмония
Бенедикт Къмбербач е Доктор Стрейндж, Чанинг Тейтъм е Гамбит Киното напоследък го беше ударило на библейски сюжети за Ной и Мойсей и темата за Вторат...
Бенедикт Къмбербач е Доктор Стрейндж, Чанинг Тейтъм е Гамбит Киното напоследък го беше ударило на библейски сюжети за Ной и Мойсей и темата за Вторат...
София. Първата по рода си комикс изложба в София започва тази седмица. От 15 август до 15 септември тя ще покаже над 1200 произведения на 170 художниц...
Русе. Над 12 хил. заглавия ще намерят място в първия у нас Музей на комикса, който по план трябва да бъде открит в Русе през април. Колекцията е собс...
Колекционерът Стоян Стоянов от Русе изследва деветото изкуство повече от 15 години
Сливен. Първата национална изложба на българския комикс ще бъде открита в Сливен в петък (4 октомври), от 17:30 часа в зала „Сирак Скитник" (Бул. „Ц...