Увековечават Зеленски, ето как
Животът на украинския президент е пресъздаден в книга с комикси
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Животът на украинския президент е пресъздаден в книга с комикси
Първият брой на комикс за Супермен е публикуван през юни 1938 г. за едва 10 цента
Новият собственик е пожелал да остане анонимен
Четивото ще разкаже в 24 страници за личния и професионалния живот на канадския министър-председател
Милиардерът, срещу когото са повдигнати 18 обвинения, взе да разказва приказки
Издават го като комикс, ползват френски рисунки от 60-те
Архитект от Русе издава френски рисунки от 60-те с Боримечката и Бойчо Огнянов
"В това време на едно друго място / 100 години чешки комикс“ - така се нарича експозицията, с която днес в изложбената зала на филиала на Националната...
Световният рекорд за най-дълъг комикс бе подобрен в Лион, Франция, с творба, дълга 1,6 километра, предаде АФП. „Предишен рекорд бе поставен в същия г...
Френски художници обикалят Сопот, Копривщица и Панагюрище Парижки вестник прави хит преди половин век от романа на Иван Вазов В Русе подеха дарите...
На 13 февруари почина големия Трифон Иванов. Авторитетното британско издание Guardian пък почете сърцатия ни бранител с комикс. Колегите от Острова о...
Комиксите все още не са особено популярни в страната ни. Въпреки това почти всеки знае кои са Железният човек, Спайдърмен, Батман и други супергерои,...
София. Първата по рода си комикс изложба в София започва тази седмица. От 15 август до 15 септември тя ще покаже над 1200 произведения на 170 художниц...
Плакат на Първата национална изложба на комикса