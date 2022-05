Увековечават Зеленски, ето как

Животът на украинския президент Володимир Зеленски - от кариерата му на актьор до тази на лидер във време на война - е пресъздаден в книга с комикси, предаде Ройтерс.

Творбата, озаглавена "Политическата сила: Володимир Зеленски", е публикувана от издателството "Тайдал уейв комикс". Тя наброява 22 лъскави страници. Премиерата й е в петък.

В творбата се разказва как едно време Зеленски е изиграл ролята на президент в комедиен сериал, как действително е станал президент на Украйна и как не е имал никакъв политически опит тогава.

Книгата е написана от писателя Майкъл Фрайзъл и изрисувана от Пабло Мартинена. Последният е рисувал и биографични книги за Дейвид Бекъм, Нелсън Мандела и Доналд Тръмп.

"Кой е Зеленски? Кое е допринесло за неговите възгледи? Защо той е правилният лидер за Украйна в този момент? Това бяха все нещата, които ме интересуваха, когато започнах проучванията си за Зеленски", разказва Майкъл Фрайцъл.

"Тази книга означава много за мен заради украинското ми наследство", разказва Дарън Дейвис, който е шеф на издателството, публикуващо книгата. Той допълва, че неговите баби и дядовци са имигрирали от Украйна. Дейвис добавя, че е искал не само да разкаже една история, но да допринесе и за украинската кауза. Част от постъпленията от продажбите от книгата ще бъдат дарени на Международния комитет за Червения кръст.

