КАТ търси прокурора, блъснал колоездачката
КАТ издирва човека, който блъсна колоездачка на пътя и се представи за прокурор. Спорът между двете страни бе заснет и пуснат в социалните мрежи. От...
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КАТ издирва човека, който блъсна колоездачка на пътя и се представи за прокурор. Спорът между двете страни бе заснет и пуснат в социалните мрежи. От...