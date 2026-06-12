Зрелищно изригване на вулкана в Мексико (ВИДЕО)
Вулканът Колима в Мексико изригна огромен облак пепел и пара. Те се издигнаха на височина над 2 хиляди метра. Камери уловиха зрелищното изригване на...
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Вулканът Колима в Мексико изригна огромен облак пепел и пара. Те се издигнаха на височина над 2 хиляди метра. Камери уловиха зрелищното изригване на...