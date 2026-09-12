Психар блъсна патрулка
Крадец на коли с психични отклонения подлуди полицията в Плевен. Патрул засякъл в движение "Фолксваген Голф", чийто собственик подал сигнал рано сутри...
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Крадец на коли с психични отклонения подлуди полицията в Плевен. Патрул засякъл в движение "Фолксваген Голф", чийто собственик подал сигнал рано сутри...
Ислямисти отправиха нови заплахи към Белгия и Франция. Двама бойци от "Ислямска държава" предупредиха държавите, че ще има нови атентати. Техните зака...
Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...
Ден на национален траур в Ливан. Властите взеха това решение след вчерашните бомбени нападения пред две сунитски джамии, при които загинаха 42 души. Т...
Багдат. 30 души са загинали в поредица експлозии на бомби, поставени в коли, южно от Багдад, съобщиха източници от болничните власти и силите за сигур...
Багдад. Най-малко 43 души са загинали и много други са ранени при поредица атаки с коли-бомби в централната и южната част на Ирак. Най-сериозни са би...