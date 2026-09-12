Всичко за Коли-Бомби

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Психар блъсна патрулка

Психар блъсна патрулка

Крадец на коли с психични отклонения подлуди полицията в Плевен. Патрул засякъл в движение "Фолксваген Голф", чийто собственик подал сигнал рано сутри...

16 февруари | 17:54
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Три коли бомби гърмят в Сирия

Три коли бомби гърмят в Сирия

Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...

14 октомври | 19:40
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