ОББ и Mastercard подариха светлина и коледен дух на софиянци с КоЛЕДа на Малките 5

Сред акцентите в програмата бяха и прожекцията на филма „Експедиция Антарктика“ на Живко Константинов и срещата с учени от българската антарктическа е...