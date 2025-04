Тръмп стана диджей на Коледното си парти. Ето любимите му песни

Новоизбраният президент на САЩ организира пищно коледно парти в резиденцията си в Мар-а-Лаго във Флорида.

Билетите за събитието струваха 350 долара на брой, а публиката блестеше в луксозни тоалети.

Дъщерята на Тръмп Иванка и съпругата му Мелания бяха особено запомнящи се.

43-годишната Иванка отпразнува събитието със съпруга си Джаред Къшнър и трите им деца. Тя смени две елегантни рокли и събра погледите с прилепнала бяла рокля с голи рамене, но с дълги ръкави, съобщава Page Six.

Мелания, от друга страна, завладя всички по безупречен начин с изящните си бижута.

Милиардерът Илон Мъск, който се превърна в основен спътник на Тръмп на всички публични събития, този път не беше в залата. Очевидно предприемачът е предпочел да прекара празника със семейството си.

Семейство Тръмп не остана дълго на празника - само час и половина, но новоизбраният президент зарадва публиката с „танца на Тръмп“ и със своя диджей сет.

"Президентът изигра голямо представление и беше много запален по музиката. Неговият плейлист включваше песни от мюзикъла Phantom of the Opera и празничната мелодия на Елвис Пресли "If Every Day Was Like Christmas", сподели един от гостите.

