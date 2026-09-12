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Иванка очарова с бяла рокля, Мелани блестеше с уникални бижута
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Иванка очарова с бяла рокля, Мелани блестеше с уникални бижута
На нея е до съпруга си Джаред Кушнер, трите им деца и дядо Доналд
Той се чувства много добре и не е имал температура през последните 24 часа, обявиха лекарите му
Богородица й казала насън: "Ти си наша, ще те пазим" Силата й се отприщила след силни болки в главата Иванка Младенова се сблъскала с проблемите на...
Бургас. Майката на първото бебе, появило се първо на бял свят в бургаската МБАЛ за 2015 година, е избягала часове след раждането, съобщи СКАТ ТВ. Кат...