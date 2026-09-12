Коледен дух. Вижте кога палят коледните светлини в София
За първи път това ще стане на новото пешеходно пространство - площада около храм-паметника "Св. Александър Невски"
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За първи път това ще стане на новото пешеходно пространство - площада около храм-паметника "Св. Александър Невски"
Американският президент Барак Обама даде старт на празничния сезон в Съединените щати, като запали светлините на Националното коледно дърво. Той призо...
Добрич. Измежду две възможности как да бъде полезно коледното дръвче, което е красило дома за празниците, могат да избират добричлии. Тези, които са с...
Топлото убива елхата, не я засаждайте до големи растения Как да запазим коледното дърво свежо за дълго? Ако се грижим добре за него, то може да краси...
Кичат коледното дърво с 800 метрови гирлянди