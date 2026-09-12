Хасан Азис призова да се засадят живите елхи в парк „Арпезос Север”
Отминаха Коледните и новогодишни празници и дойде време за прибиране на коледната украса за следващата година. Всички, закупили живи ели от Държавно...
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Отминаха Коледните и новогодишни празници и дойде време за прибиране на коледната украса за следващата година. Всички, закупили живи ели от Държавно...
С градски тържества ще бъдат запалени светлините на коледните елхи в Кюстендил и Дупница. Приказка за Рождество и вълшебна феерия от светлини ще изг...
5000 коледни дръвчета ще бъдат на пазара заради голямото търсене Благоевград. Фирми се наредиха на опашка далеч преди Коледа, за да си осигурят живи...
Варна. Елхите, които красят домовете по Коледа и Нова година, могат да намерят второ приложение, съобщават от варненския зоопарк. Вместо да бъдат изхв...