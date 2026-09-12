Българска принцеса пя на грандиозен концерт в Барселона
Мафалда бе избрана да подгрява концерта на Coldplay
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Мафалда бе избрана да подгрява концерта на Coldplay
Музикантите от Coldplay дариха 17 хил. долара за благотворителна кампания за техен почитател с последен стадий на рак. Британецът Джоуди Дъф, който с...
Музикантите от Coldplay ще издадат нов албум и през 2015 г. след като предстоящото излизане на новата им тава "Ghost Stories" следващия месец, съобщих...
Една от най-стабилните двойки на Холивуд се разпадна след 10 години брак и 2 деца. Актрисата Гуинет Полтроу и певецът Крис Мартин, фронтмен на алтерна...